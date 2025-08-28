Gobierno radicó proyecto para actualizar la Ley de Protección de Datos Personales

El Gobierno presentó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca actualizar la Ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.

La propuesta fue radicada por las ministras Yesenia Olaya (Ciencia, Tecnología e Innovación) y Diana Morales (Comercio, Industria y Turismo), junto con la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque.

De acuerdo con el texto, la iniciativa surge tras siete jornadas académicas coordinadas por la SIC y plantea ajustes normativos frente a los cambios en el tratamiento de datos ocasionados por la economía digital y el uso de nuevas tecnologías.

Entre los principales puntos del proyecto se destacan:

Ámbito de aplicación: la norma aplicaría a cualquier tratamiento de datos realizado en Colombia, sin importar el domicilio del responsable.

la norma aplicaría a cualquier tratamiento de datos realizado en Colombia, sin importar el domicilio del responsable. Nuevas definiciones: se incluyen conceptos asociados al tratamiento automatizado, la elaboración de perfiles y la toma de decisiones basadas en datos.

se incluyen conceptos asociados al tratamiento automatizado, la elaboración de perfiles y la toma de decisiones basadas en datos. Principios actualizados: se introduce el principio de responsabilidad demostrada y se refuerza el de transparencia.

se introduce el principio de responsabilidad demostrada y se refuerza el de transparencia. Protección de menores: se permite a adolescentes mayores de 14 años autorizar el uso de sus datos, mientras que se mantiene la obligación de informar a padres, docentes y tutores. Se prohíbe la elaboración de perfiles de menores de 18 años con fines comerciales o que puedan afectar su desarrollo.

se permite a adolescentes mayores de 14 años autorizar el uso de sus datos, mientras que se mantiene la obligación de informar a padres, docentes y tutores. Se prohíbe la elaboración de perfiles de menores de 18 años con fines comerciales o que puedan afectar su desarrollo. Bases legales del tratamiento: se amplían los supuestos que permiten el tratamiento de datos, más allá del consentimiento.

se amplían los supuestos que permiten el tratamiento de datos, más allá del consentimiento. Fortalecimiento institucional: se asignan nuevas funciones a la Procuraduría y a la SIC para la vigilancia en el sector público y privado.

se asignan nuevas funciones a la Procuraduría y a la SIC para la vigilancia en el sector público y privado. Sanciones: las multas podrían llegar hasta 10.000 salarios mínimos o un 5 % de los ingresos operacionales de la empresa infractora.

las multas podrían llegar hasta 10.000 salarios mínimos o un 5 % de los ingresos operacionales de la empresa infractora. Transferencias internacionales: solo se autorizarán hacia países que ofrezcan garantías de protección adecuadas.

Según las autoridades, la propuesta busca mantener un marco regulatorio actualizado que responda a los retos de la economía digital y de los entornos tecnológicos, al tiempo que asegura mecanismos de protección para los ciudadanos.