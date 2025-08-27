EPS acumulan deudas por $29,6 billones y patrimonio negativo de $11 billones

El Observatorio ‘Así Vamos en Salud’ publicó un análisis financiero que muestra el deterioro de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia durante el primer semestre de 2025.

De acuerdo con el informe, los activos del sector cayeron a $18,1 billones, mientras los pasivos crecieron hasta $29,6 billones, lo que genera una relación pasivos-activos del 164%, muy por encima del umbral de sostenibilidad.

El resultado de este desbalance es un patrimonio global negativo de $11,4 billones. Aunque 10 EPS mantienen patrimonio positivo cercano a $1 billón, 13 presentan déficit acumulado de $12,5 billones.

El observatorio también advierte sobre la alta concentración financiera: siete EPS concentran el 80 % de los activos del sector. Esto implica que un eventual colapso de una de ellas podría afectar a millones de usuarios.

El informe coincide con alertas previas de la Contraloría, que en diciembre de 2024 reportó pasivos por $32,9 billones y señaló que solo seis EPS cumplían con los indicadores de capital, patrimonio y reservas técnicas.

Para ‘Así Vamos en Salud’, estas cifras reflejan la fragilidad estructural del aseguramiento en salud y la urgencia de medidas que garanticen la estabilidad financiera del sistema y la atención oportuna de los afiliados.