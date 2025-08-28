Locales comerciales en Santa Marta amanecieron con mensajes al parecer de las ACSN

Santa Marta

En algunos locales comerciales ubicados en la calle 18 con carrera 6, en el centro histórico de Santa Marta, amanecieron unos papeles que, al parecer, estaban firmados por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, en los cuales se les pedía a los comerciantes comunicarse con esa organización.

El cartel dice “comunicarse a este número 3236740550 en menos de 24 horas att: ACSN”. La nota apareció en los candados de las puertas de acceso a los establecimientos comerciales en su mayoría de ventas de zapatos y ropa deportiva, los empleados que llegaron como de costumbre a sus lugares de trabajo fueron quienes los encontraron y de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Sobre el hecho se conoció que la Policía Metropolitana de Santa Marta, adelanta las indagaciones correspondientes para determinar la veracidad de los mismos y dar con los responsables de este hecho que alteró la tranquilidad de los comerciantes del centro histórico de la ciudad.

Asimismo, hacen un llamado a la comunidad a que denuncien cualquier hecho irregular o sospechoso que ven a los alrededores de su establecimiento.