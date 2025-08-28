Regiones

Millonarias pérdidas dejó el incendio en La Virginia, Risaralda; 17 personas se quedaron sin empleo

Aún investigan que causó esta conflagración

Incendio en La Virginia, Risaralda (foto: Alcaldía de La Virginia)



La Coordinación de Gestión del Riesgo de la Virginia, junto con el Cuerpo de Bomberos de La Virginia, entregó el balance final del incendio que ocurrió iniciando la semana, en la vía que conduce hacia el Ingenio Risaralda en el sector conocido como La Vuelta del Gas.

Las pérdidas sumaron un valor de 850 millones de pesos en seis locales destruidos, seis vehículos afectados, algunos de manera parcial, 18 motocicletas.

Todo esto, dejó a 17 personas sin empleo, ya que en los locales había negocios de parqueadero y talleres de vehículos.

Cabe recordar, que al sitio de la conflagración llegaron bomberos de Balboa, Santuario, Viterbo, Belalcázar y Pereira, además de los Bomberos de La Virginia que atendieron el primer llamado.

La Alcaldía de La Virginia a través de la Secretaría de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Salud y la Oficina de la Mujer, Equidad y Juventud, iniciará el acompañamiento psicosocial a las familias y personas afectadas.

