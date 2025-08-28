Procuraduría amplía investigación contra la canciller Rosa Villavicencio

La Procuraduría General de la Nación anunció la ampliación de los hechos por los que investiga a la canciller Rosa Villavicencio por las presuntas irregularidades en la documentación y estructuración del nuevo modelo de pasaportes.

Además de los hechos que ya son objeto de indagación por parte del ente de control, el Ministerio Público anunció que evaluará la posible omisión de un proceso de selección competitivo, también si se habría omitido la ley que rige para la contratación con organismos internacionales, así como el compromiso de vigencias futuras más allá del gobierno actual.

“La Procuraduría investigará también la presunta falta de disponibilidad presupuestal para otros ítems del convenio y posibles vicios en la junta directiva de la Imprenta Nacional de Colombia en la que se habrían aprobado varias proposiciones relacionadas con la suscripción de la alianza” se lee.

Al mismo tiempo, debido a las presuntas decisiones en el memorando suscrito entre la cancillería, la imprenta y la Casa de la Moneda, donde al parecer se habría aprobado funciones para la imprenta sin contar con las actas de la junta directiva, el ente de control vinculó a seis personas más al proceso disciplinario.

Ahora también serán investigados el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Julián David Peña Martínez; así como la subgerente administrativa y financiera, Olga Lucia Ruiz Mora.

Por otra parte, también están vinculados los miembros de junta directiva y delegados del Ministerio del Interior, Jaime Berdugo; del ministerio de Cultura, Luis Alberto Sanabria, del Ministerio de Educación, Dora Ojeda Roncancio, y Ricardo Arque Benavides, del DAPRE.