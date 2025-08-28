Procuraduría deja en firme multa de más de 100 millones de pesos contra William Dau

La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la multa de más de 110 millones de pesos en contra del exalcalde de Cartagena William Dau Chamatt, por su responsabilidad en irregularidades en el servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en La Heroica.

El ente de control consideró que se encontró probado que el exalcalde incurrió en equivocaciones que afectaron la prestación del servicio para los colegios entre el 27 de enero y el 11 de mayo del 2020.

“No garantizó la prestación del servicio de alimentación escolar, que debía iniciar el 27 de enero de 2020, pues empezó su ejecución casi cuatro meses después –es decir, el 11 de mayo del mismo año–”, se lee.

Le puede interesar: Procuraduría sugiere al Gobierno no expedir decreto que prohíbe exportar carbón a Israel

Asimismo, el Ministerio Público calificó el actuar del exmandatario como “falta grave variándola de culpa gravísima a culposa”.

Escuche W Radio en vivo: