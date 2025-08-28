“Se sintió propietario de almas”: Petro a Jota Pe Hernández tras agarrón con Ermes Pete en Congreso

Luego de que el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, y el representante indígena Ermes Pete, del Pacto Histórico, protagonizaran un duro choque este miércoles 27 de agosto en los pasillos del edificio nuevo del Congreso, en donde se encuentra la oficina del senador Hernández, el presidente Petro se pronunció a través de la red social X.

Petro salió en defensa del representante Pete y lanzó críticas a Jota Pe Hernández. Por eso, aseguró que el representante de la Alianza Verde, “se sintió propietario de almas, capaz de insultar un indígena, señor de siervos. Esclavista”.

El choque se presentó porque un grupo de indígenas, al aparecer de la Organización de los Pueblos Indígenas del Cauca (OPIC), y quienes dicen ser víctimas de la masacre de Caloto, llegaron hasta el Congreso a pedirle a Hernández que visibilizara la situación en el Cauca.

Según Hernández, “me dijeron que unos indígenas me estaban buscando en mi oficina. Y estaban en el sexto piso. Los saludé, se acercó el representante Pete y le cuestioné, pero uno de sus acompañantes me empujó y eso sí no lo permití y me paré firme”, dijo.

De acuerdo con el senador, el conflicto es de vieja data y siempre ha tenido choques con Pete, del CRIC, pues en el pasado, incluso, había llevado a indígenas de su comunidad hasta su oficina para cuestionarlo e intimidarlo. Sin embargo, el representante Pete niega que ese fuera el propósito.