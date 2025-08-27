Fuerte agarrón entre Jota Pe Hernández y Ermes Pete en pasillos del Congreso por indígenas del Cauca

El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, y el representante indígena Ermes Pete, del Pacto Histórico, protagonizaron un duro choque este miércoles 27 de agosto en los pasillos del edificio nuevo del Congreso, en donde se encuentra la oficina del senador Hernández.

El choque se presentó porque un grupo de indígenas, al aparecer de la Organización de los Pueblos Indígenas del Cauca (OPIC), y quienes dicen ser víctimas de la masacre de Caloto, llegaron hasta el Congreso a pedirle a Hernández que visibilizara la situación en el Cauca.

Según Hernández, “me dijeron que unos indígenas me estaban buscando en mi oficina. Y estaban en el sexto piso. Los saludé, se acercó el representante Pete y le cuestioné, pero uno de sus acompañantes me empujó y eso sí no lo permití y me paré firme”, dijo.

De acuerdo con el senador, el conflicto es de vieja data y siempre ha tenido choques con Pete, del CRIC, pues en el pasado, incluso, había llevado a indígenas de su comunidad hasta su oficina para cuestionarlo e intimidarlo. Pete niega que ese fuera el propósito.

En todo caso, el cruce se escaló y los indígenas quedaron en el medio. De hecho, ambos congresistas se señalaron mutuamente de supuestamente instrumentalizar a las comunidades.