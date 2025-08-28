Universidad Nacional ordena desalojo por disturbios y enfrentamientos dentro del campus

La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, decretó este jueves 28 de agosto a las 4:00 de la tarde la evacuación de la Ciudad Universitaria tras los disturbios registrados durante la tarde.

La decisión fue adoptada por la Vicerrectoría, luego de que grupos de encapuchados se tomaran edificios como Sociología y aulas de Ciencias Humanas.

¿Qué pasó en la Universidad Nacional este jueves, 28 de agosto?

De acuerdo con reportes de las autoridades, los encapuchados emplearon explosivos de bajo poder y objetos contundentes, además de causar daños en paraderos del SITP. En el campus circularon panfletos atribuidos a organizaciones clandestinas, con llamados a la movilización.

La situación afectó de manera directa la movilidad en el occidente de Bogotá.

La avenida El Dorado estuvo cerrada en ambos sentidos a la altura de la carrera 32, lo que obligó a suspender el servicio en estaciones de TransMilenio como Ciudad Universitaria y Corferias.

Hacia las 3:55 de la tarde los manifestantes se dispersaron, permitiendo la reapertura parcial de la vía, aunque se mantiene cierre en la NQS con calle 53 en sentido norte–sur.

El Comité de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CPRAE) de la institución advirtió que la medida de desalojo se mantendrá mientras se restablece la normalidad al interior del campus.