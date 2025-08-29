El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Feromonas, ¿la clave en el amor? Sexólogo explicó qué son y cómo actúan en las personas

El sexólogo y ginecólogo Germán González, como cada viernes, estuvo en Salud y Algo Más. Esta vez explicó qué son y cómo actúan las feromonas en las personas, ¿en realidad son la clave del amor?

¿Qué son las feromonas?

“Son una señal invisible que emite un individuo o animal y que lo interpreta otro de la misma especie y que genera una conducta o un proceso biológico específico”, dijo.

Aclaró que no solamente tiene una connotación sexual (de reproducción), pues en animales también se usan para advertir sobre depredadores.

“No hay evidencia científica de que las feromonas existan en los humanos”, añadió.

Asimismo, comentó que el sudor, los olores (perfumes) y la voz, pueden tener un impacto para atraer a personas.

“Androsterona, Androstenol y Testosterona son hormonas que pueden estar presentes en el sudor y pueden dar una respuesta y están presentes en los fluidos femeninos. Cuando el hombre lo huele, encuentra más atractiva a la mujer”, explicó.

¿Cómo actúan los perfumes y el olor corporal en las otras personas?

González aseguró que el olor corporal tiene una “señal sexual”, pues en el sudor masculino hay una señal que la mujer puede desarrollar en atracción.

“Es una respuesta sexual a la evolución”, indicó.

En el caso de los perfumes, mencionó que las fragancias encontraron que hay una señal química, “pero cada individuo lo interpreta de diferente forma”.

“Los perfumes no son feromonas. Sin embargo, hay estudios interesantes con la oxitocina, asociada a la hormona del placer”, afirmó.

