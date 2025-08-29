Actualidad

Fue capturado un ciudadano estadounidense por explotación de menores en Colombia

El capturado era odontólogo y viajaba desde los Estados Unidos hacia Medellín, donde concretaba encuentros sexuales con menores de edad en apartamentos alquilados.

La Policía Nacional, en coordinación con la agencia HSI, capturó en Miami (Florida) a un ciudadano estadounidense por el delito de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.

El capturado era odontólogo y viajaba desde los Estados Unidos hacia Medellín, donde concretaba encuentros sexuales con menores de edad en apartamentos alquilados.

Las autoridades colombianas registraron 15 ingresos del capturado a suelo nacional, donde contactaba a las víctimas a través de redes sociales y ofrecía dádivas a cambio de aceptar encuentros sexuales.

La investigación se originó en Colombia a partir del caso de Stefan Andrés Correa, capturado y condenado a cadena perpetua por un juez de la Corte de Florida, Estados Unidos, en abril del 2025.

En medio de la investigación se identificó a cinco víctimas colombianas entre los 13 y 15 años, documentados de 2023 a 2024.

