Fue capturado un ciudadano estadounidense por explotación de menores en Colombia

La Policía Nacional, en coordinación con la agencia HSI, capturó en Miami (Florida) a un ciudadano estadounidense por el delito de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.

El capturado era odontólogo y viajaba desde los Estados Unidos hacia Medellín, donde concretaba encuentros sexuales con menores de edad en apartamentos alquilados.

Las autoridades colombianas registraron 15 ingresos del capturado a suelo nacional, donde contactaba a las víctimas a través de redes sociales y ofrecía dádivas a cambio de aceptar encuentros sexuales.

La investigación se originó en Colombia a partir del caso de Stefan Andrés Correa, capturado y condenado a cadena perpetua por un juez de la Corte de Florida, Estados Unidos, en abril del 2025.

En medio de la investigación se identificó a cinco víctimas colombianas entre los 13 y 15 años, documentados de 2023 a 2024.

