Personería de Barranquilla alertó sobre el aumento de quejas por la no entrega de medicamentos

Barranquilla

La Personería Distrital de Barranquilla alertó sobre el aumento de quejas y tutelas en la ciudad por la no entrega de medicamentos.

De acuerdo con el personero Miguel Ángel Álzate, en el año se han registrado más de 3 mil denuncias ciudadanas por la situación, mostrando un incremento del 30% frente al mismo periodo de 2024.

En el caso de las tutelas, ya suman más de 510, con mayor afectación en los usuarios que reportan enfermedades crónicas.

“Los mayores denuncias que se han registrado en la coordinación de salud de la Personería Distrital, para el primer semestre del presente, año alcanzan las 8.321 de las cuales 3.214 corresponden a medicamentos, con un aumento del 30 por ciento en comparación con el año anterior”, señaló la entidad.

La Personería también advirtió que, la falta de respuestas a las acciones legales por parte de las EPS, ha derivado en un aumento de desacatos en los juzgados de la ciudad.

Sobre estas últimas, el Ministerio Público reveló que, en las que más se presentan quejas, están: la Nueva EPS, Cajacopi, MutualSer, Salud Total y Famisanar.

“Tenemos muchos usuarios afectados por la no entrega de medicamentos, en lo que va del año, para enfermedades como la diabetes, hipertensión, psiquiátricos, epilepsia y retrovirales para VIH”, sostuvo el Personero.