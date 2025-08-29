Precandidato presidencial Daniel Palacios sufrió grave accidente de tránsito en Medellín

El exministro del Interior y actual precandidato presidencial, Daniel Palacios, sufrió un accidente de tránsito en Medellín cuando se movilizaba en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Aunque Palacios no presentó lesiones de gravedad, el siniestro dejó nueve personas heridas, entre ellos el conductor, que reviste lesiones de consideración.

Atendemos el incidente en el que se vio involucrada la caravana que acompañaba al candidato a la Presidencia, Daniel Palacios.



Según la información que tenemos hasta el momento, los hechos se registraron en Los Balsos, a la altura del Centro Comercial Santa Fe. En el vehículo… pic.twitter.com/Zigb1wnraY — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 28, 2025

Los lesionados fueron trasladados a distintos centros médicos de Medellín para su atención. Por ahora se desconocen las causas del accidente.