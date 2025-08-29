Actualidad

Precandidato presidencial Daniel Palacios sufrió grave accidente de tránsito en Medellín

Por ahora se desconocen las causas del accidente en el que se vio involucrado el exministro Daniel Palacios en Medellín.

El exministro del Interior y actual precandidato presidencial, Daniel Palacios, sufrió un accidente de tránsito en Medellín cuando se movilizaba en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP). 

Aunque Palacios no presentó lesiones de gravedad, el siniestro dejó nueve personas heridas, entre ellos el conductor, que reviste lesiones de consideración. 

Los lesionados fueron trasladados a distintos centros médicos de Medellín para su atención. Por ahora se desconocen las causas del accidente. 

