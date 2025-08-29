¿Qué documentos son necesarios para entrar a Escocia siendo colombiano?

La arquitectura histórica de Edimburgo es uno de los atractivos turísticos más fuertes de Escocia, tanto que así que sigue siendo uno de los destinos de viaje favoritos para los fans de la cultura, la naturaleza y el “encanto” europeo. Si usted es colombiano y está considerando viajar a este país, tenga en cuenta los requisitos puestos por el Reino Unido y su embajada.

Lo primero, aunque suene obvio, son los tiquetes de vuelo, tanto el de ida como el de regreso. Es importante mostrar esto en el control migratorio, para poder certificar que su salida está planeada dentro del tiempo de estadía permitido, así puede evitar conflictos con las autoridades.

¿Exigen visa? ¿Hay opciones?

Sí, desde noviembre de 2024, Escocia también exige visa para los colombianos, los cuales deben tenerla antes de viajar, de ella también hay varias opciones a elegir según la Embajada de Reino Unido:

La primera y la más común es la visa de visitante estándar, es válida por 6 meses, la recomendación es solicitarla al menos 3 meses antes del viaje programado.

Otra es la visa de trabajo visitante, es útil para desplazamientos de trabajo y que no duren mucho allá.

También está la visa de larga duración, con validez de 2, 5 o hasta 10 años de estancia.

Por último, la visa de estudiante, que le permitirá permanecer más de 6 meses y le autoriza trabajar hasta 20 horas a la semana durante su periodo académico y tiempo completo cuando entre al periodo de vacaciones.

Pasaporte y estancia

Su pasaporte colombiano debe tener al menos seis meses de vigencia restante al momento de que usted llegue al país y se lo solicitarán tanto para hacer sacar su visa como para el trámite en el control de migración.

Asimismo, tenga ya a la mano la dirección de su lugar de alojamiento, ya sea su reserva de hotel, Airbnb o una carta de invitación si su lugar de alojamiento es la casa de algún amigo o familiar.

Economía y fondos

Es necesario probar sus fondos economicos. Si bien, no existe un monto exacto para entrar o no entrar, hay que demostrar que se tiene con la plata, tarjetas o cuentas bancarias necesarias para cubrir la estadía, los gastos diarios y el transporte en el páis, no está de más recordar que la moneda del país es la libra esterlina.

En el control migratorio lo que hará es justificar su viaje, los oficiales le podrán preguntar el motivo por el que está allá, que lugares piensa visitar, dónde o cómo es su alojamiento, que presupuesto tiene e incluso llegar a revisar su celular para comprobar la veracidad de sus palabras.

Además, es necesario recordar las diferencias sociales Si bien, el país es considerado seguro, el consumo de alcohol es una práctica común allá, lo que puede generar choques derivados del racismo, la xenofobia y demás. También, las jornadas laborales y academicas pueden llegar ser mucho más estrictas de lo que son en Colombia. Recomendamos leer acerca del país y sus costumbres antes de visitarlo.

