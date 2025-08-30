“Este tipo de acciones generan dudas”: precandidato Daniel Palacios tras accidente de su caravana

Accidente de esquema de seguridad de Daniel Palacios. Fotos: Suministrada / (Colprensa - Cristian Bayona)

El precandidato presidencial Daniel Palacios dialogó con W Fin De Semana sobre el accidente de tránsito que sufrió cuando se trasladaba en su caravana de seguridad.

“Nosotros salimos con la caravana desde Rionegro para cumplir con la agenda de campaña. Luego de hacer el descenso de Las Palmas, uno de los miembros del esquema de seguridad me dijo que el carro no está bien. Decidieron pasarme al carro alterno”, contó.

“Cuando volvimos a arrancar, vimos que el carro principal en el que iba perdió el control, se quedó sin frenos e impactó a los miembros de la Policía que se desplazaban en moto (…). Rápidamente nos bajamos para atender a los heridos”, añadió.

Palacios aseguró que este tipo de cosas le generan muchos interrogantes. Además, señaló que no ha recibido ninguna llamada del Gobierno Nacional, aunque confirmó que pidió una investigación de los hechos al comandante de Policía del Valle de Aburrá.

“En este ambiente de hostilidad este tipo de acciones generan dudas (…). Tengo la información que es un vehículo nuevo, que no ha generado ningún tipo de alarma. La bajada Palmas es un trayecto que hacen los antioqueños todos los días, no es una vía compleja. Por eso nos genera muchas dudas”, indicó.

¿Cómo están los heridos?

Mencionó que cuatro personas del esquema de seguridad ya fueron dados de alta, pero uno sigue en recuperación. Asimismo, resaltó la gestión del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien estuvo pendiente desde el primer momento.

Escuche la entrevista completa aquí: