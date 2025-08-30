Ni las iglesias se salvan: capturaron a ladrón que robó dinero del diezmo en el centro de Bogotá

Captura de ladrón que robó dinero del diezmo en el centro de Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Uniformados adscritos a la Estación de Policía Los Mártires en Bogotá capturaron en flagrancia a un hombre señalado de robar el dinero perteneciente a una parroquia ubicada en el centro de la ciudad.

Tras un reporte de las perdonas del templo, uniformados encontraron retenido a un hombre, a quien se le halló en su poder la suma de un millón quinientos cincuenta y un mil quinientos pesos ($1.551.500) presuntamente sustraídos de la parroquia.

De acuerdo con la información, “esta persona era allegada a la comunidad religiosa y habría aprovechado la confianza depositada en él para permanecer durante la noche en las instalaciones, con el propósito de apropiarse del dinero correspondiente a los diezmos. La situación fue advertida gracias a la alerta de un monaguillo, lo que permitió la oportuna reacción de la Policía”.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de hurto.