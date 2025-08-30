Actualidad

Ni las iglesias se salvan: capturaron a ladrón que robó dinero del diezmo en el centro de Bogotá

El hombre había robado más de un millón de pesos.

Captura de ladrón que robó dinero del diezmo en el centro de Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Uniformados adscritos a la Estación de Policía Los Mártires en Bogotá capturaron en flagrancia a un hombre señalado de robar el dinero perteneciente a una parroquia ubicada en el centro de la ciudad.

Tras un reporte de las perdonas del templo, uniformados encontraron retenido a un hombre, a quien se le halló en su poder la suma de un millón quinientos cincuenta y un mil quinientos pesos ($1.551.500) presuntamente sustraídos de la parroquia.

De acuerdo con la información, “esta persona era allegada a la comunidad religiosa y habría aprovechado la confianza depositada en él para permanecer durante la noche en las instalaciones, con el propósito de apropiarse del dinero correspondiente a los diezmos. La situación fue advertida gracias a la alerta de un monaguillo, lo que permitió la oportuna reacción de la Policía”.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de hurto.

