Al menos seis fallecidos y 19 heridos en accidente de tráfico en República Dominicana

Al menos seis personas murieron y 19 resultaron heridas tras un triple choque entre un camión recolector de basura, una camioneta y una motocicleta en una carretera cercana a una comunidad de la provincia dominicana de La Altagracia (este).

La gobernadora de la provincia, Daisy De Óleo De Bastardo, informó que la sexta víctima murió mientras recibía atenciones en un hospital de la zona, al igual que cinco menores con traumatismos diversos.

El suceso se produjo cerca de la medianoche del sábado 30 de agosto en la carretera La Obra Banda-Macao, en el sector La Ceiba del Salado, precisaron reportes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y del Cuerpo de Bomberos de la provincia de La Altagracia.

De acuerdo a los informes preliminares de organismos de socorro, el camión embistió la camioneta por la parte trasera en la que viajaban varias personas, la mayoría de ellas de nacionalidad haitiana. El vehículo pesado también chocó con la motocicleta en la que se transportaban dos personas.

Entre los fallecidos se encuentra la adolescente Rosalva Yanairis Castro Yan, de 13 años, así como Ingrid Yan Batiste (36), Milenor Yan (50), Yousekan Yan Rimpel (19), Jael Lauf (35) y Estefani Guraud, de 33 años, quienes regresaban de un servicio religioso.

El conductor del camión fue identificado como José Laureano Severino y el de la camioneta Chalmay Senson Agapito, quienes resultaron ilesos.

A la zona también se presentaron unidades de la Dirección de Atención a Emergencias Extra-Hospitalarias (DAEH), el Sistema de Seguridad y Emergencias 911 y la Policía Nacional.