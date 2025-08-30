Murió el periodista Fredy Calvache: presidente Petro confirmó el fallecimiento

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó la muerte del reconocido periodista Fredy Calvache luego de luchar contra el cáncer en Suiza.

“Siento pena por el periodista Calvache. El hospital donde estaba en Suiza, no lo dejo viajar a Colombia y le dimos los tiquetes a su familia, pero no alcanzaron a viajar. Ha muerto QEPD”, escribió.

Murió en Suiza, lejos de su Patria, abandonado. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 30, 2025

Tras el mensaje del mandatario en redes sociales, la familia también confirmó el deceso del comunicador.

“Con profundo dolor, la familia Calvache Burbano informa el fallecimiento de nuestro querido hermano Fredy Calvache, ocurrido en la ciudad de Zúrich, Suiza, tras una valiente lucha de más de un año contra el cáncer de estómago”, mencionaron.