La bandera de Bolívar por la que el presidente Gustavo Petro dijo que hubo censura en Bucaramanga. Foto: W Radio.

Bucaramanga

El presidente Gustavo Petro estuvo en Bucaramanga este viernes anunciando cambios en el programa de Colombia Mayor con el que se espera entregar un apoyo económico a más de 3 millones de colombianos. Sin embargo, su alocución la inició haciendo mención a que un función en la capital santandereana le había quitado una bandera de Bolívar al momento de ingresar a la plaza cívica Luis Carlos Galán.

“Tenía una bandera que censuraron, surgen dos preguntas, ¿por qué censuran una bandera de Bolívar entrando a la plaza?, ¿Será que ya estamos borrando el papel de Bolívar en la historia de Colombia? Al punto que un funcionario cualquiera se atreve de llevarse la bandera de un compañero", dijo el presidente Gustavo Petro durante su discurso.

El mandatario de los colombianos aludió que esta bandera, roja, blanca y negra no se debe confundir con ninguna otra de la actualidad y que esta significa libertad o muerte y que fue la del corazón de Simón Bolívar.

“Para lograr ser flecha y libertad se necesita un escudo y ese escudo no es de hierro ni madera, no es más que el coraje, el coraje que necesitamos de la población colombiana para resistir en una historia que ha sido muy difícil, que se llena de esos funcionarios públicos que quitan la bandera de Bolívar y se atrever a matar”, agregó el mandatario de los colombianos.

Durante su discurso, el presidente Gustavo Petro reiteró el llamado en el que le regresaran la bandera con la que no pudo estar en su evento en Bucaramanga.