EN VIVO 🔴Siga el minuto a minuto del partido entre Alianza FC y América de Cali por Liga Betplay
Este encuentro corresponde a la jornada 9 del torneo clausura del fútbol profesional colombiano.
Este domingo, 31 de agosto, Alianza recibirá al América por la fecha número 9 de la Liga Betplay, en este partido hay en disputa más de tres puntos, ya que Diego Raimondi, director técnico del América, podría perder el puesto.
Por su parte, Alianza en ese momento es decimocuarto con nueve puntos.
Siga el minuto a minuto del partido a continuación:
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Yilson Rosales (Alianza).
Yilson Rosales (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhon Murillo (América de Cali).
¡Gooooool! Alianza 1, América de Cali 0. Carlos Lucumí (Alianza) remate de cabeza desde muy cerca al centro de la portería. Asistencia de Sergio Aponzá con un centro al área.
Cambio en Alianza, entra al campo Sergio Aponzá sustituyendo a Edwin Torres.
Cambio en Alianza, entra al campo Josy Pérez sustituyendo a Jesús Muñoz.
Carlos Lucumí (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Andrés Mosquera (América de Cali).
Pedro Franco (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yojan Garcés (América de Cali).
Cambio en Alianza, entra al campo José Muñoz sustituyendo a Rubén Manjarrés.
Remate fallado por Josen Escobar (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
Cambio en América de Cali, entra al campo Yojan Garcés sustituyendo a Luis Ramos.
Yerson Candelo (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Yerson Candelo (América de Cali).
Falta de Wiston Fernández (Alianza).
Josen Escobar (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Sebastián Navarro (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Cristian Barrios.
Falta de Yilson Rosales (Alianza).
Jhon Murillo (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Pedro Franco (Alianza).
Rafael Carrascal (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado a la escuadra izquierda. Carlos Lucumí (Alianza) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kalazan Suárez con un centro al área.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jhon Murillo (América de Cali) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Rafael Carrascal.
Remate fallado por Marcos Mina (América de Cali) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Sebastián Navarro.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Sebastián Navarro (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Cristian Barrios.
Cambio en América de Cali, entra al campo Cristian Barrios sustituyendo a Rodrigo Holgado.
Falta de Kevin Moreno (Alianza).
Luis Ramos (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Carlos Lucumí (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Wiston Fernández.
Carlos Lucumí (Alianza) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Josen Escobar (América de Cali).
Empieza segunda parte Alianza 0, América de Cali 0.
Cambio en América de Cali, entra al campo Sebastián Navarro sustituyendo a Dylan Borrero.
Cambio en América de Cali, entra al campo Josen Escobar sustituyendo a Éder Balanta.
Final primera parte, Alianza 0, América de Cali 0.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Kalazan Suárez.
Remate fallado por Cristian Tovar (América de Cali) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jhon Murillo.
Falta de Wiston Fernández (Alianza).
Luis Ramos (América de Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Se reanuda el partido.
Éder Balanta (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
El juego está detenido debido a una lesión Carlos Lucumí (Alianza).
Remate fallado por Yilson Rosales (Alianza) remate con la derecha desde más de 30 metros que se pierde por la izquierda.
Jhair Castillo (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Éder Balanta (América de Cali).
Corner,América de Cali. Corner cometido por Carlos Lucumí.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Carlos Lucumí.
Falta de Jesús Muñoz (Alianza).
Jhon Murillo (América de Cali) ha recibido una falta en la banda derecha.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Wiston Fernández (Alianza) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Carlos Lucumí.
Jorge Soto (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Edwin Torres (Alianza).
Fuera de juego, América de Cali. Éder Balanta intentó un pase en profundidad pero Dylan Borrero estaba en posición de fuera de juego.
Jhair Castillo (Alianza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Jhair Castillo (Alianza).
Luis Ramos (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Rubén Manjarrés (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Éder Balanta (América de Cali).
Kalazan Suárez (Alianza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Kalazan Suárez (Alianza).
Luis Ramos (América de Cali) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jhair Castillo (Alianza).
Luis Ramos (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Kalazan Suárez (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Rafael Carrascal (América de Cali).
Remate fallado por Yerson Candelo (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
Fuera de juego, Alianza. Jhair Castillo intentó un pase en profundidad pero Edwin Torres estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Jesús Muñoz (Alianza).
Rafael Carrascal (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Rodrigo Holgado (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jhon Murillo.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Kalazan Suárez.
Jhair Castillo (Alianza) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Rafael Carrascal (América de Cali).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Edwin Torres (Alianza) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Rubén Manjarrés.
Fuera de juego, Alianza. Rubén Manjarrés intentó un pase en profundidad pero Kalazan Suárez estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Marcos Mina (América de Cali) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
Jhon Murillo (América de Cali) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Pedro Franco (Alianza).
Jhon Murillo (América de Cali) ha recibido una falta en la banda derecha.
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Yilson Rosales (Alianza).
Dylan Borrero (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento