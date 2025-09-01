El sector del deporte nacional realizó plantón por la reducción del presupuesto

En cabeza del Comité Olímpico Colombiano y el Comité Paralímpico colombiano, se realizó un plantón en la Plaza de Bolívar ante la inminente preocupación de cara a la reducción del presupuesto que enfrentaría el sector deportivo para 2025.

Lea también: Colombia es tercera en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior 2025: Suma más de 80 medallas

Varios de los asistentes al plantón fueron medallistas olímpicos, como Jeison López, campeón en levantamiento de pesas y Plata en París 2024.

“Las medallas no llegan solas si no tenemos presupuesto. Tenemos un gobierno que promueve mucho la paz y el llamado al gobierno es que el deporte es paz y reconsidere su decisión y no solo mantenga, sino que lo mejore porque es importante para nosotros”.

Erika Castaño es otra campeona paralímpica, oro en lanzamiento de disco en los JJPP 2024 y comentó: “El presupuesto debe ser digno a la altura de los atletas que tiene este país. No me quiero imaginar que le bajen al presupuesto y nos condenen a desaparecer”.

Por su parte, Mari Leivis Sánchez, también campeona olímpica en París con plata en halterofilia, dijo: “El deporte en Colombia cambia vidas, con este recorte creo que serían pocos los deportistas que podrían participar en futuros juegos olímpicos”.

También hizo presencia Ciro Solano, el presidente del Comité Olímpico colombiano.

“Todos somos afectados por la reducción del presupuesto para el 2026. El valor que manejamos en 2024 fue de 1 billón 300 mil millones de pesos, en 2025 trabajamos con 468 mil millones de pesos y para 2026 dicen que sería una cifra de 312 mil millones de pesos. Lo que hace que algunas federaciones no puedan operar dignamente y los afectados son los deportistas”.

Se espera que la ministra del Deporte pueda presentar una propuesta que también sea aprobada por el congreso en pro del deporte colombiano.

Escuche W radio en vivo: