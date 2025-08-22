Colombia es tercera en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior 2025: Suma más de 80 medallas

Los Juegos Panamericanos Junior son uno de los torneos más importantes de los jóvenes atletas latinoamericanos.

En su edición de 2025 son realizados en Asunción, Paraguay, desde 9 al 23 de agosto. El evento cuenta con 42 disciplinas y 28 deportes.

Colombia participa en diferentes deportes, y por el momento suma 99 medallas, 38 de oro, 25 de plata y 36 de bronce.

En la jornada del pasado 21 de agosto compitieron los talentos colombianos en BMX racing, tenis de mesa, voleibol playa, patinaje artístico, atletismo y más; donde atletas como Cristopher Verástegui, Ronaldo Sánchez y Nilson Sinisterra ganaron bronce en lucha grecorromana como también Nicolás Gamboa en karate, por parte de la medallas de plata en este día, Marleth Ospino ganó en los 200 metros planos femeninos.

En las medallas de oro, el equipo de relevo masculino 4x100 superó a Jamaica y Argentina en un tiempo de 38.99 segundos, en donde impusieron récord panamericano junior, este equipo está conformado por Ronal Longa, Enoc Marún, Óscar Baltán y Carlos Flórez.

🥇 El relevo 4×100 m masculino, integrado por Ronal Longa, Carlos Flórez, Enoc Marun y Óscar Baltán, venció con autoridad marcando 38.99 segundos, superando a Jamaica y Argentina. ¡Orgullo nacional! 🇨🇴✨ pic.twitter.com/kUOalWBZ3W — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 22, 2025

Así, Colombia ha sido gran protagonista de esta edición de los juegos.

Otras disciplinas aportaron también, como en el levantamiento de pesas Hainner Córdoba logró la plata en los 88 kg, siendo la tercera en este certamen, este día sumó más de 14 medallas para el país; se espera que estos juegos sean cerrados con Colombia en el podio continental.

En deportes como el patinaje de velocidad, la atleta Kollin Castro, se convirtió en triple campeona, ganando el oro en los 500 metros de distancia femenino el pasado 20 de agosto.

El oro en atletismo femenino va por cuenta de Valentina Barrios, quien el pasado lunes 18 de agosto, se convirtió en ganadora en el lanzamiento de jabalina femenino con una marca de 60.16 m dejando récord en los juegos y logrando una clasificación para Lima 2027.

¿Cómo está el medallero general de los juegos?

En primer lugar, se encuentra Brasil con un total de 150 medallas, 63 de oro, 39 de plata y 48 de bronce; en segundo lugar está Estados Unidos con un total de 117 medallas, 42 de oro, 35 de plata y 40 de bronce, Colombia en tercer lugar, con 99 en total , le sigue México, con un total de 109 medallas, 24 de oro, 43 de plata y 42 de bronce y en quinto lugar se encuentra Argentina con un total de 79 medallas, 21 de oro, 35 de plata y 23 de bronce.

Tabla

1 Brasil 63 39 48 150 2 Estados Unidos 42 35 40 117 3 Colombia 38 25 36 99 4 México 24 43 42 109 5 Argentina 21 35 23 79 6 Chile 18 16 22 56 7 Canadá 15 16 21 52 8 Cuba 14 8 12 34 9 Venezuela 10 11 17 38 10 Ecuador 6 11 13 30

En los 58 kg del levantamiento de pesas, Gellen Torres se coronó campeona de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con una actuación histórica: 98 kg en arranque, 105 kg en envión y 213 kg de total, firmando triple récord panamericano y un récord mundial en arranque. 🌍🔥 pic.twitter.com/FIOo90XP5Y — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 20, 2025

La jornada para este viernes, 22 de agosto, se competirá en disciplinas como patinaje artístico, voleibol playa, golf, canotaje, atletismo, natación artística, karate, voleibol, ciclismo BMX racing, gimnasia artística, lucha y levantamiento de pesas; en donde se espera que Colombia siga demostrando sus habilidades deportivas y competitivas como lo ha hecho desde el inicio de estos juegos.

