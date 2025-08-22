Colombia es tercera en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior 2025: Suma más de 80 medallas
Colombia participa en diferentes deportes, y por el momento suma 99 medallas, 38 de oro, 25 de plata y 36 de bronce.
Los Juegos Panamericanos Junior son uno de los torneos más importantes de los jóvenes atletas latinoamericanos.
En su edición de 2025 son realizados en Asunción, Paraguay, desde 9 al 23 de agosto. El evento cuenta con 42 disciplinas y 28 deportes.
En la jornada del pasado 21 de agosto compitieron los talentos colombianos en BMX racing, tenis de mesa, voleibol playa, patinaje artístico, atletismo y más; donde atletas como Cristopher Verástegui, Ronaldo Sánchez y Nilson Sinisterra ganaron bronce en lucha grecorromana como también Nicolás Gamboa en karate, por parte de la medallas de plata en este día, Marleth Ospino ganó en los 200 metros planos femeninos.
En las medallas de oro, el equipo de relevo masculino 4x100 superó a Jamaica y Argentina en un tiempo de 38.99 segundos, en donde impusieron récord panamericano junior, este equipo está conformado por Ronal Longa, Enoc Marún, Óscar Baltán y Carlos Flórez.
Así, Colombia ha sido gran protagonista de esta edición de los juegos.
Otras disciplinas aportaron también, como en el levantamiento de pesas Hainner Córdoba logró la plata en los 88 kg, siendo la tercera en este certamen, este día sumó más de 14 medallas para el país; se espera que estos juegos sean cerrados con Colombia en el podio continental.
En deportes como el patinaje de velocidad, la atleta Kollin Castro, se convirtió en triple campeona, ganando el oro en los 500 metros de distancia femenino el pasado 20 de agosto.
El oro en atletismo femenino va por cuenta de Valentina Barrios, quien el pasado lunes 18 de agosto, se convirtió en ganadora en el lanzamiento de jabalina femenino con una marca de 60.16 m dejando récord en los juegos y logrando una clasificación para Lima 2027.
¿Cómo está el medallero general de los juegos?
En primer lugar, se encuentra Brasil con un total de 150 medallas, 63 de oro, 39 de plata y 48 de bronce; en segundo lugar está Estados Unidos con un total de 117 medallas, 42 de oro, 35 de plata y 40 de bronce, Colombia en tercer lugar, con 99 en total, le sigue México, con un total de 109 medallas, 24 de oro, 43 de plata y 42 de bronce y en quinto lugar se encuentra Argentina con un total de 79 medallas, 21 de oro, 35 de plata y 23 de bronce.
Tabla
|1
|Brasil
|63
|39
|48
|150
|2
|Estados Unidos
|42
|35
|40
|117
|3
|Colombia
|38
|25
|36
|99
|4
|México
|24
|43
|42
|109
|5
|Argentina
|21
|35
|23
|79
|6
|Chile
|18
|16
|22
|56
|7
|Canadá
|15
|16
|21
|52
|8
|Cuba
|14
|8
|12
|34
|9
|Venezuela
|10
|11
|17
|38
|10
|Ecuador
|6
|11
|13
|30
La jornada para este viernes, 22 de agosto, se competirá en disciplinas como patinaje artístico, voleibol playa, golf, canotaje, atletismo, natación artística, karate, voleibol, ciclismo BMX racing, gimnasia artística, lucha y levantamiento de pesas; en donde se espera que Colombia siga demostrando sus habilidades deportivas y competitivas como lo ha hecho desde el inicio de estos juegos.
