La colombiana Natalia Linares impuso récord al ganar oro en salto de longitud en los Panamericanos
La deportista, nacida hace 22 años en Valledupar, dejó atrás la marca de 6,33 establecida en la primera edición de los Juegos, que acogió la ciudad colombiana de Cali.
La colombiana Natalia Linares estableció este lunes nuevo récord para el salto de longitud de los Juegos Panamericanos Junior al adjudicarse la medalla de oro con un registro de 6 metros y 92 centímetros.
Linares, nacida hace 22 años en Valledupar, dejó atrás la marca de 6,33 establecida en la primera edición de los Juegos, que acogió la ciudad colombiana de Cali.
Le puede interesar
A pesar de su juventud, Linares ya dio muestras de su clase dos años atrás al obtener la medalla de oro en el salto de longitud de los Juegos Panamericanos organizados por Santiago de Chile.
Entonces, dominó la prueba con un vuelo de 6,66.
La cubana Rosmaiby Quesada, con un salto de 6 metros y 35 centímetros, se adjudicó la medalla de plata de la final celebrada en el estadio de atletismo del complejo del Comité Olímpico Paraguayo en Luque, ciudad aledaña a Asunción.
El bronce fue para la trinitense Janae de Gannes con 6.33.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles