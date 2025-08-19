La colombiana Natalia Linares impuso récord al ganar oro en salto de longitud en los Panamericanos

La colombiana Natalia Linares impone récord al ganar el oro en salto de longitud en los Juegos Panamericanos Junior. EFE/Rodrigo Sepulveda.

La colombiana Natalia Linares estableció este lunes nuevo récord para el salto de longitud de los Juegos Panamericanos Junior al adjudicarse la medalla de oro con un registro de 6 metros y 92 centímetros.

Linares, nacida hace 22 años en Valledupar, dejó atrás la marca de 6,33 establecida en la primera edición de los Juegos, que acogió la ciudad colombiana de Cali.

A pesar de su juventud, Linares ya dio muestras de su clase dos años atrás al obtener la medalla de oro en el salto de longitud de los Juegos Panamericanos organizados por Santiago de Chile.

Entonces, dominó la prueba con un vuelo de 6,66.

La cubana Rosmaiby Quesada, con un salto de 6 metros y 35 centímetros, se adjudicó la medalla de plata de la final celebrada en el estadio de atletismo del complejo del Comité Olímpico Paraguayo en Luque, ciudad aledaña a Asunción.

El bronce fue para la trinitense Janae de Gannes con 6.33.

