Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 1 de septiembre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron la convocatoria de la Selección para enfrentar a Bolivia este jueves 4 de septiembre.
¿Colombia tiene lo necesario para ganarle a Bolivia y Venezuela?
01:36:49
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
¿Colombia tiene lo necesario para ganarle a Bolivia y Venezuela?
Escuche este capítulo completo aquí:
¿Colombia tiene lo necesario para ganarle a Bolivia y Venezuela?
01:36:49
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles