Helicóptero sufrió incidente en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón

Desde la Aeronáutica Civil se informó que se registró un incidente con un helicóptero que intentaba aterrizar en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón; el helicóptero involucrado en la situación fue un Bell 206L3, presuntamente de la empresa Delta Helicópteros.

Las autoridades no reportaron heridos, mientras que desde la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aerocivil, se aseguró que “continúa los procesos para esclarecer lo sucedido. Se recomienda a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas por posibles cambios en sus vuelos”.

En cuanto a la operación del aeropuerto, la autoridad aérea no informó ningún impacto significativo. Se debe recordar que este lunes 1 de septiembre, la Aeronáutica Civil asumió de forma oficial la operación de dicha terminal aérea, después de 25 años, tiempo en que el aeropuerto estuvo bajo la administración de un concesionario.

