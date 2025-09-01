Siguen los mal parqueados en Bogotá: concejal denunció a esquema de seguridad por bloquear la Cra. 7

Por medio de su cuenta de X, el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, denunció que un esquema de seguridad bloqueó parte del tramo de la Carrera 7 en el sentido norte - sur, impidiendo no solo el paso de peatones, sino también, el acceso de usuarios a los buses de servicio público.

“Urgente!! ¿Thomas Greg & Sons cree que la 7ma es su garaje? ¿Qué privilegio tienen para parquearse mal y TIRARME EL CARRO? 5 camionetas, motos y hasta una Cadillac bloqueando un paradero de buses. ¡Y me agreden con el carro! Bogotá se respeta”, dijo el concejal en su cuenta de X.

Ante la situación denunciada, la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz se puso al frente de la situación y se pronunció.

“Atendimos la situación reportada y ya se generaron las órdenes de comparendo. Ningún esquema de seguridad, funcionario o entidad tiene privilegios para estar mal parqueado en el espacio público y mucho menos bloquear los paraderos del sistema de transporte público. La norma le aplica por igual a todos y desde @SectorMovilidad seguiremos actuando para que se respeten estos espacios y tengamos una movilidad más ordenada y fluida”, dijo en sus redes sociales.

Por su parte, fuentes le confirmaron a W Radio, que los vehículos y el esquema de seguridad si pertenecen a Thomas Greg y desde la multinacional se tomarán los correctivos necesarios para evitar este tipo de situaciones.