Sindicatos convocan a plantón al frente del Palacio de Justicia por la Reforma Pensional
El plantón que también está siendo convocado por las confederaciones de pensionados, quienes buscan exponer la preocupación que existe sobre el futuro de la ley y su aplicación.
Desde el Comando Nacional Unitario el cual se debe recordar es integrado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), junto con las confederaciones de pensionados CPC y CDP, se convocó a un plantón el próximo miércoles 3 de septiembre al frente del Palacio de Justicia asegurando que hay gran preocupación ante el futuro que correrá la reforma pensional.
Tanto las confederaciones de pensionados como sindicatos expresaron “una vez evaluado el suceso en que la Corte Constitucional defina la suerte de la Ley de Reforma Pensional dejando el avance de esta importante Reforma Social, expresamos al país nuestra preocupación ante el aprovechamiento de esta coyuntura para satisfacer a la oposición que, no pudo hundir en el Congreso de la República esta importante ley”.
El plantón está citado para las 10 de la mañana y en el mismo se solicitará que se retire la suspensión y a su vez se recupere los avances logrados en la reforma pensional, permitiendo así que finalmente se logre su entrada en vigor.
Finalmente, los sindicatos y las confederaciones de pensionados recordaron que con la reforma pensional se espera que la cobertura a la población del adulto mayor pase de un 24% a un 53.3%.