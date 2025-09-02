Abren investigación por grumete que cayó al río Magdalena

La Armada Nacional confirmó que fue encontrado el cuerpo del grumete Julián Fernando Condia, que cayó al río Magdalena el domingo 31 de agosto.

La institución lamentó el fallecimiento del joven tripulante y resaltaron su “entrega y compromiso” al elegir servirle a la Patria desde el mar.

Desde la Armada expresaron sus condolencias y manifestaron su acompañamiento a la familia, compañeros y amigos del grumete.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la apertura de una investigación a través de su cuenta de X.

“La Armada Nacional ha dispuesto la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho”, dijo.