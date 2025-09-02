Aumentan a 900 las viviendas afectadas por vendaval en Soledad, Atlántico

Las autoridades locales confirmaron que aumentaron a 900 las familias del municipio que resultaron afectadas por el vendaval del pasado fin de semana.

Según la administración, en articulación con los organismos de socorro, la Oficina de Gestión del Riesgo y los equipos de respuesta inmediata, se trabaja para garantizar la protección y el bienestar de cada afectado.

Las autoridades también indicaron que realizan el acompañamiento a las comunidades damnificadas por el fenómeno natural, llevando ayudas humanitarias a las zonas donde se presentó la emergencia.

“Hoy más que nunca, nuestra fuerza está en la unión. Estamos en los barrios, casa a casa, escuchando a las familias, llevando ayudas y acompañando con humanidad este difícil momento”, indicó la alcaldesa Alcira Sandoval.

Los equipos de la administración municipal, junto con voluntarios y organismos de socorro también avanzan en la caracterización del censo, para la entrega de kits alimentarios, elementos de primera necesidad y apoyo psicosocial.

Adicionalmente, se confirmó que todas las dependencias de la Alcaldía local están activas respondiendo a la situación.

“Soledad está pasando por una prueba difícil, pero la vamos a superar juntos. Nuestra administración no descansará hasta garantizar que cada familia recupere su tranquilidad y que nuestros barrios vuelvan a levantarse con más fuerza”, dijo Sandoval.

Cabe recordar que, el municipio declaró calamidad pública por el hecho, que también dejó a 11 personas heridas en el territorio.