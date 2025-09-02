Donald Trump ordena trasladar la sede del Comando Espacial de Colorado a Alabama

El presidente de EE.UU., Donald Trump, asiste a una rueda de prensa en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington D.C., EE.UU., el lunes 11 de agosto de 2025. (Foto de Yasin Ozturk/Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes el traslado de la sede del Comando Espacial de EE.UU. del estado de Colorado a una localidad de Alabama, revirtiendo una decisión de su antecesor, el demócrata Joe Biden.

“Me complace informar que el cuartel general del Comando Espacial de los EE. UU. se trasladará a un hermoso lugar llamado Huntsville, Alabama, que a partir de ahora será conocido como Rocket City (Ciudad Cohete)”, dijo durante una alocución en el Despacho Oval junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La reunión de hoy en la emblemática oficina fue su primera aparición pública desde hace una semana, cuando celebró una reunión con su gabinete abierta a la prensa.

La inusual ausencia del foco público del mandatario, al que solo se lo ha visto de lejos en estos días, ha alimentado teorías en redes sociales sobre un posible deterioro de salud, algo que la Casa Blanca y el propio Trump desmintieron.

Vestido con un traje azul oscuro y una corbata rojo vino, en aparente buen estado de salud, Trump insistió en que esta mudanza “generará más de 30.000 empleos en Alabama, y cientos de miles de millones de dólares en inversiones”.

“Esta decisión ayudará a Estados Unidos a defender y dominar la alta frontera, como la llaman”, agregó en referencia al teatro de guerra espacial.

Con esta disposición, del mandatario republicano hizo oficial el traslado de la sede de esa entidad de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, creada en 2019 durante la primera Administración del magnate para operar y proteger el dominio espacial estadounidense.

“Estábamos perdiendo la carrera espacial, por mucho, contra China y Rusia, y ahora somos, con diferencia, el número uno en el espacio”, resaltó el mandatario.

Actualmente, el Comando Espacial opera desde la Base de la Fuerza Espacial Peterson en Colorado Springs de forma interina y emplea a unas 1.700 personas, según registros oficiales.

De acuerdo con el senador por Alabama, el republicano Tommy Tuberville, el traslado de la sede del Comando ahorraría a los contributentes unos 480 millones de dólares en lugar de agregar costos.

“Estamos muy por delante en la carrera por el espacio, pero esta mudanza nos asegurará una ventaja a pasos agigantados, porque ese es el ámbito más importante. Quien controle los cielos controlará el futuro de la guerra”, dijo por su parte, el secretario Hegseth.

