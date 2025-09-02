Licitación para la Nube Pública se reactivará atendiendo recomendaciones de la Procuraduría

W Radio conoció que la Procuraduría General de la Nación inspeccionó en una visita técnica durante este martes 2 de septiembre las instalaciones de Colombia Compra Eficiente.

Puede leer: Procuraduría deja en firme fallo que inhabilita por 10 años al excanciller Álvaro Leyva

Lo anterior, con el fin de revisar el controvertido proceso de licitación de la Nube Pública por más de 1.3 billones de pesos, que fue suspendido desde el pasado 24 de julio tras las observaciones del Ministerio Público en temas de requisitos técnicos, marco regulatorio de precios, idoneidad del proponente, entre otros puntos.

W Radio pudo conocer que tras la reunión adelantada este martes, el proceso de licitación se reactivará. Esto, por medio de una adenda en la que se incluirán todas las recomendaciones expresadas por la Procuraduría con el fin de sanear el proceso.

La decisión se conoce además después de un oficio enviado por el Ministerio Público en el que se realizaron varios requerimientos de información. La Nube Pública es un instrumento tecnológico que contiene el alojamiento de información importante de diversas entidades, entre otras funciones.

Escuche W Radio en vivo: