Nuevos enfrentamientos entre ilegales en el Catatumbo, dejó más de siete muertos

Catatumbo

La comunidad de la vereda 20 de julio del municipio de Tibú, ha venido alertando de los enfrentamientos que se han generado durante las últimas horas en este sector y que habría dejado como saldo, al menos siete combatientes muertos.

W Radio pudo conocer que, entre las personas que perdieron la vida en estos confrontamientos, estarían alias “Ángel”, integrante de las disidencias de las FARC; así como alias “Yordan” y “Breiner”, integrantes del ELN.

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas indicó que, los cuerpos de estas personas, al parecer, los estarían dejando en fosas comunes, organizadas por los mismos combatientes en el Catatumbo.

Teoría que fue argumentada por la misma comunidad, quienes indican que los cadáveres están siendo enterrados en el corregimiento El Aserrío, zona rural del municipio de Teorama.

Hasta el momento, ninguna autoridad del departamento se ha pronunciado frente a estas nuevas confrontaciones, que han estado acompañadas con lanzamiento de explosivos desde drones.