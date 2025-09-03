“De tanto viajar en avión se me empezó a dañar el oído”: Petro reveló quebrantos de salud

Durante la instalación oficial del XV Foro Mundial de Migración y Desarrollo que se celebra en Riohacha (La Guajira), el presidente Gustavo Petro explicó por qué llegó tarde al evento en el que la apertura estuvo a cargo de la canciller Rosa Villavicencio. Esto horas antes del viaje del mandatario a Japón en donde realizará una visita de Estado.

Por eso, el presidente Petro explicó que por su edad, tiene un problema físico. “Y es que de tanto viajar en avión se me empezó a dañar el oído medio. Es clave para la concentración y el equilibrio. Entonces si llego tambaleando van a decir otras cosas en la prensa tratando de destruirme”.

Durante la instalación del Foro Mundial de Migración, el presidente Petro criticó las políticas migratorias de Estados Unidos y Europa a las que calificó como “fascistas”. El mandatario explicó: “veo muchos presidentes, incluso progresistas agachando la cabeza ante estos hechos”.

Además, el presidente de Gustavo Petro crítico al presidente de los Estados Unidos Donald Trump, por lo que él llamó la construcción de cárceles que parecen campos de concentración para migrantes.

“No se le puede admitir a Trump que diga que son criminales, que haga cárceles, que son campos de concentración, que no es la repetición de Hitler”. Ante este escenario, Petro le pidió al presidente de Estados Unidos: “sepárese de Hitler”.