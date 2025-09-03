Fiscalía indaga crimen de supuesto cabecilla del Clan del Golfo en Galapa, Atlántico

Imagen de referencia de la Fiscalía. I foto: Getty Images. / boonchai wedmakawand

Barranquilla

La Fiscalía adelanta las investigaciones por el crimen de alias ‘El Mono’, presunto cabecilla del Clan del Golfo.

Según lo que se ha conocido, el hombre identificado como Juan Felipe Quintana Guzmán fue asesinado el pasado 1 de septiembre en la terraza de una vivienda en el municipio de Galapa, Atlántico.

El hecho violento ocurrió cuando el sujeto departía con otras personas en inmediaciones de la calle 13 con la carrera 38.

Al parecer, sujetos armados llegaron hasta el lugar y lo atacaron con armas de fuego sin mediar palabra.

Las primeras versiones del episodio apuntan a una presunta disputa entre organizaciones criminales.

Alias ‘El Mono’, al parecer, se desempeñaba como jefe delincuencial de Clan del Golfo en el municipio de Baranoa en el Atlántico.