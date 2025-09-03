Fue detenido un funcionario de la Dian, señalado por el secuestro de un empresario barranquillero

Barranquilla

En las últimas horas fue capturado un abogado y funcionario de la Dian, presuntamente vinculado al secuestro extorsivo del empresario barranquillero Fito Acosta en agosto de 2018.

Se trata de Alexander Eduardo Torres, a quien se le imputaron los presuntos delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir agravado.

En total, ocho personas habían sido detenidas por el hecho en el que, tanto el empresario como su esposa estuvieron retenidos en una vivienda en el suroccidente de Barranquilla.

Después de 5 años, un juez de conocimiento resolvió mantener vigente la medida de aseguramiento contra Torres, por lo que fue detenido por orden judicial.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector de Betania e el norte de Barraquilla, el 1 de septiembre.