Fueron capturados alias ‘Tatú’ y alias ‘Zuluaga’ en el Valle del Cauca

Avanza la Operación Themis 2.0 en todo el territorio nacional.

Foto: Suministrada.

Foto: Suministrada.

En Ginebra, Valle del Cauca, fueron capturados alias ‘Tatú’ y alias ‘Zuluaga’ por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas.

Según las autoridades, ambos hombres serían coautores del homicidio de Cristian Fernando Salinas Chocué, miembro del partido Comunes, perpetrado el 7 de enero de 2023.

Las capturas se dieron después de emitidas las órdenes judiciales.

