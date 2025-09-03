Fueron capturados alias ‘Tatú’ y alias ‘Zuluaga’ en el Valle del Cauca

En Ginebra, Valle del Cauca, fueron capturados alias ‘Tatú’ y alias ‘Zuluaga’ por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas.

Lea también: Autoridades confirmaron la captura de cinco presuntos miembros del Clan del Golfo en Barranquilla

Según las autoridades, ambos hombres serían coautores del homicidio de Cristian Fernando Salinas Chocué, miembro del partido Comunes, perpetrado el 7 de enero de 2023.

Las capturas se dieron después de emitidas las órdenes judiciales.