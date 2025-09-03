Gobierno de Maduro dice que video de barco destruido por buques estadounidenses en el Caribe es falso

Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara este 2 de septiembre que una embarcación con droga fue atacada en el Caribe como parte del despliegue de buques en esas aguas y que la embarcación habría salido de Venezuela, el Gobierno de Maduro, a través del ministro de Comunicación, Freddy Ñañez, rechazó tal información.

Según el funcionario venezolano, se utilizó inteligencia artificial (IA) en el video mostrado por EE.UU. donde se observa la explosión de la embarcación. Acusó además al secretario de Estado, Marco Rubio, de haber “engañado” a Trump.

“Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como “prueba” un video con IA”, escribió el ministro en su cuenta en Telegram agregando una supuesta búsqueda en la plataforma de IA, Géminis. Asimismo, el ministro señaló a Rubio de “alentar a la guerra”.

Este lunes, Nicolás Maduro calificó a Rubio como “señor de la guerra” y lo acusó de “querer mancharle las manos de sangre” a Trump además de asegurar que Rubio buscaba un “cambio de régimen” en Venezuela a través de una estrategia de “máxima presión”.