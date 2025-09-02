El Pentágono confirmó la destrucción de barco “narcoterrorista” en un “ataque de precisión”

Fuentes del Departamento de Defensa confirmaron que las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron un “ataque de precisión” contra una embarcación que era operada por una organización designada como “narcoterrorista” en una operación antidrogas cerca de Venezuela.

“Las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque de precisión contra una embarcación de narcotráfico operada por una organización designada como narcoterrorista”, detallaron funcionarios de Defensa de alto nivel, que agregaron que más adelante se publicarán detalles del operativo.

Esta tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, había elogiado al “increíble” jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo puso al tanto del ataque contra una embarcación supuestamente procedente de Venezuela cargada de drogas, un movimiento confirmado poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un mensaje en X.

“Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)”, agregó el mandatario.

“Tal y como informó el presidente de los Estados Unidos hace unos momentos, hoy el Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había partido de Venezuela y que estaba siendo operado por una organización designada como narcoterrorista”, escribió Rubio.

En respuesta, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes que su país enfrenta la que considera la “más grande amenaza que se haya visto” en América “en los últimos cien años” y aseguró que su nación se declararía “en armas” si “fuera agredida”.

