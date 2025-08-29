Internacional

Trump frenará 4.900 millones de dólares en ayuda exterior aprobados por el Congreso

El mandatario republicano es el primero en 50 años que busca realizar una rescisión de fondos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, camina por el césped sur de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., 01 de mayo de 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, camina por el césped sur de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., 01 de mayo de 2025 / YURI GRIPAS / POOL (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes 29 de agosto que suspenderá los 4.900 millones de dólares en ayuda exterior que el Congreso ya había aprobado.

Trump notificó al Congreso que tomará medidas para anular los fondos de ayuda exterior aprobados bajo una teoría nombrada como “rescisión de bolsillo” amparada en la Ley de Control de Embargos, según informó la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), en un comunicado.

La OMB destaca que es la primera vez en 50 años que un presidente usa su autoridad para implementar una rescisión de fondos, cancelando 4.900 millones de dólares “en dinero de ayuda exterior progresista”, según definió la Casa Blanca.

Los demócratas rechazaron el intento de cancelación y la senadora republicana de Maine Susan Collins dijo que “cualquier intento de rescindir fondos sin aprobación del Congreso constituye una clara violación a la ley”.

El pasado miércoles 13 de agosto, un tribunal de apelaciones determinó que la Administración Trump estaba habilitada para cancelar o suspender los millones de dólares asignados por el Congreso para ayuda exterior.

En enero, durante el primer día de su mandato en la Casa Blanca, el presidente republicano emitió una orden ejecutiva en la que pidió al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) que congelaran los fondos destinados para ayuda en otros países.

El Congreso se encuentra en un receso, pero vuelve la próxima semana y podría discutir posibles acciones ante el avance de Trump para congelar fondos.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad