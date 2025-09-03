Gobierno Trump tomó decisión clave sobre TPS para venezolanos en EE.UU.: esto se sabe

Este miércoles, 3 de septiembre, se conoció que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, vigente desde 2021, finalizará el 10 de septiembre de 2025. De fondo, lo que dice el gobierno estadounidense, es que mantenerlo afecta la seguridad fronteriza y no es conveniente para el interés nacional.

Sobre el tema, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tomó la decisión luego de revisar las condiciones en Venezuela y consultar con agencias del Gobierno y el Departamento de Estado.

Según Homeland Security, los venezolanos que decidan salir de EE.UU. pueden usar la app CBP Home para reportar su salida. Esto incluye beneficios como un boleto de avión, un bono de $1,000 y posibles oportunidades de inmigración legal en el futuro.