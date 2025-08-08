Alta funcionaria de Trump responde a burla de serie estadounidense: “Solo extremistas hacen eso”

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó de “perezosa” y “mezquina” la caracterización que el programa ‘South Park’ hizo de ella en un episodio en el que se burlaba del proceso de reclutamiento que lleva a cabo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Es tan flojo burlarse constantemente de mujeres por su apariencia. Solo los ‘trolls’ (provocadores) y los extremistas hacen eso. Si querían criticar mi trabajo, adelante, que lo hagan. Pero claramente no pueden. Solo eligen algo tan insignificante como eso”, aseguró la funcionaria en el programa de radio del comentarista político conservador Glenn Beck.

La respuesta de Noem llegó apenas unos días después de que la cuenta en X del DHS promocionara el reclutamiento de oficiales para ICE utilizando una imagen de ‘South Park’, en la que se ve a agentes enmascarados sobre un vehículo, antes de que el episodio se estrenara en Paramount.

De forma irónica, el programa compartió en su cuenta la publicación del DHS y respondió: “¿Espera, entonces SÍ somos relevantes?”, en alusión a las declaraciones de la Casa Blanca que aseguraban que ‘South Park’ “no ha sido relevante en más de 20 años”, tras el estreno de un episodio en el que se burlan de Donald Trump.

En su último capítulo, titulado ‘Go a Nut’, Noem aparece disparando a cachorros, en referencia a cuando mató a un perro de la familia de 14 meses en su granja porque era “imposible de entrenar”.

Escuche W radio en vivo aquí: