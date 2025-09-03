Iniciaron las notificaciones a contribuyentes morosos: números oficiales para evitar embargos

La Secretaría de Hacienda de Bogotá, anunció, a través de su página web, el inicio de las notificaciones que recibirán más de 1′062.000 contribuyentes por presentar mora en el pago de los impuestos.

Según menciona la entidad, son 1′062.398 ciudadanos que incumplieron con el pago del impuesto predial y de vehículos de 2025, los cuales, tenían fecha límite de pago del 11 y 25 de julio, respectivamente.

Siendo así, la Secretaría informó que la deuda asciende a más de 1′2 billones, por lo que hacen el llamado urgente a los contribuyentes a realizar el pago en línea o descargar el recibo para responder por esta obligación a través de la ventanilla en las entidades autorizadas.

Luis Fernando Granados Rincón, director de Cobro de la Secretaría de Hacienda, informó que “si todavía no ha pagado su impuesto predial o de vehículos 2025, lo invitamos a que lo haga y evite que su deuda se incremente por intereses de mora. Este incumplimiento puede generar procesos de embargo de cuentas bancarias o bienes en un futuro. Ingrese al botón Pagos Bogotá y póngase al día con sus obligaciones. Nuestra ciudad avanza si todos cumplimos con el pago de impuestos”.

Estas es la deuda que se tiene por incumplimiento en el pago de impuestos

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Hacienda, esta es la deuda en total que ha generado el incumplimiento de pago de los contribuyentes.

Impuesto Contribuyentes en mora Cartera Vehículos 833.607 $431.502.074.000 Predial 191.852 $509.164.604.000 Predial + vehículos 36.939 $318.267.819.000 Total 1′062.398 $1.258.934.497.000

¿Cuáles son las localidades con mayor número de contribuyentes morosos?

Según la entidad, se registró mayor número de contribuyentes en mora del pago predial en las siguientes localidades:

Suba

Usaquén

Fontibón

Chapinero

Kennedy

Siendo así, revelaron que los estratos con mayores niveles de incumplimiento fueron: el estrato 2, seguido del estrato 3 y 4.

Canales oficiales por donde recibirá la notificación de mora

La Secretaría de Hacienda alertó por posibles canales falsos que podrían aprovechar para estafar. Es por eso que aclararon que los únicos canales oficiales son:

Correo electrónico con remitente cobrohacienda@shd.gov.co

con remitente cobrohacienda@shd.gov.co Cartas físicas con código QR para verificar su autenticidad

con código QR para verificar su autenticidad Mensajes de WhatsApp con enlace directo al sitio web de la entidad

Y llamadas telefónicas desde los siguientes números:

+57 300 642 6227

+57 302 294 4803

+57 302 294 4587

+57 301 209 2420

+57 301 925 6979

Sin embargo, si tiene dudas sobre su estado de pago, puede confirmarlo a través de NovhA, el asistente virtual disponible las 24 horas o a través de WhatsApp en el número 3057978608.

Asimismo, puede acercarse a los puntos de atención especializada ubicados en la carrera 19 No. 114 – 65 (localidad Usaquén) o en la carrera 71D No. 6-94 Sur (Centro comercial Plaza de las Américas). Adicionalmente, la Red CADE también ofrece servicios de atención, al igual que las unidades móviles que recorrerán diferentes puntos de la ciudad para mayor cobertura.