Más de un millón de contribuyentes no han cumplido con el pago de sus impuestos en Bogotá
Las obligaciones tuvieron como fechas límite de pago el 11 y el 25 de julio, respectivamente.
En Bogotá, 1.062.398 contribuyentes presentan mora en el pago del impuesto predial y de vehículos este 2025. El monto de la deuda asciende a más de $1,2 billones, por lo que el llamado a la ciudadanía es a ingresar al botón ‘Pagos Bogotá’ a consultar el estado de su obligación y realizar el pago en línea o descargar el recibo para cancelar en ventanilla en las entidades autorizadas para el recaudo.
“Si todavía no ha pagado su impuesto predial o de vehículos 2025, lo invitamos a que lo haga y evite que su deuda se incremente por intereses de mora. Este incumplimiento puede generar procesos de embargo de cuentas bancarias o bienes en un futuro. Ingrese al botón Pagos Bogotá y póngase al día con sus obligaciones. Nuestra ciudad avanza si todos cumplimos con el pago de impuestos”, dijo Luis Fernando Granados Rincón, director de Cobro de la Secretaría de Hacienda.
Las cinco localidades con mayor número de contribuyentes en mora del pago de predial 2025 son: Suba, Usaquén, Fontibón, Chapinero y Kennedy. En cuanto a estratos, los mayores niveles de incumplimiento se registran en el estrato 2, seguido por los estratos 3 y 4.