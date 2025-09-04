Bogotá pide a MinTrabajo inspecciones sobre ‘sindicatos’ que se han convertido en lugares del crimen

El alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo pidieron al Ministerio de Trabajo que tome acciones frente a los establecimientos comerciales que se disfrazan de aparentes sindicatos para convertirse en “ejes de planeación del crimen”.

“El Ministerio de Trabajo tiene una responsabilidad de determinar si esto sí es una sede sindical y, por lo tanto, tiene las prerrogativas que implica ser sede sindical o si esto no es una sede sindical y está disfrazado de sede sindical y es un sitio que utiliza sede disfraz para evadir la acción de la justicia y de la Policía. En esos casos necesitamos que el Ministerio nos diga cuáles son, dónde son y podamos, de esa forma, avanzar en trabajar con la Policía y entrar a esos sitios”, dijo el alcalde Galán.

Por su parte, el secretario de Seguridad aseguró que estos lugares se están convirtiendo en zonas de distensión.

“En estos lugares hay una integración de actividades criminales que tienen barreras en la ley y que hace que la Policía no pueda neutralizarlos de manera definitiva. Y en ese sentido, necesitamos que el Ministerio de Trabajo haga brigadas de cierre de esos establecimientos. Esos lugares se han convertido en verdaderas zonas de distensión. Mientras no se cierren esos centros donde se producen los homicidios, pues esto no va a parar”, dijo Restrepo.