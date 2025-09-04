Capturan a presuntos integrantes del Clan del Golfo en Córdoba: uno sería sicario y otro logístico

Capturan a presuntos integrantes del Clan del Golfo en Córdoba: uno sería sicario y el otro logístico. Foto: Colprensa (referencia).

Montería

Soldados del Gaula Militar Sinú, adscritos a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, la Seccional de Investigación Criminal y Judicial de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, capturaron a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Córdoba.

“El primer sujeto, conocido como alias El Maraña, y quien haría parte de la subestructura Zuley Guerra Castro, fue capturado en el municipio de Lorica, donde las autoridades hicieron efectiva una orden judicial que existía en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado por darse para financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de delincuencia organizada”, puntualizó el Ejército.

Sobre alias ‘El Maraña’, las autoridades manifestaron que tendría un tiempo aproximado de 5 años en la organización y, actualmente, sería “el encargado de transportar el material de guerra e intendencia de la subestructura ilegal”.

Mientras, en el municipio de Cereté fue capturado otro sujeto que sería conocido en el mundo delincuencial como alias ‘Macherte’, quien sería un presunto sicario de la subestructura Zuley Guerra Castro del Clan del Golfo.

“El mencionado sujeto era requerido mediante orden judicial por el delito de homicidio y tendría como área de injerencia criminal los municipios de Lorica, San Pelayo y San Antero, Córdoba”, informaron las fuerzas militares.

Los dos capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para continuar con los respectivos procesos judiciales.

Alias 'El Maraña'. Foto: Ejército. Ampliar