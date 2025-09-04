Fundación Cordoberxia alerta por dos hechos sicariales en menos de 12 horas en Tierralta, Córdoba

Montería

La Fundación Cordoberxia lanzó un S.O.S ante los ataques con arma de fuego registrados el pasado 3 de septiembre en Tierralta, Córdoba. Uno de los casos se reportó en horas de la tarde y el otro en la noche, dejando como saldo un muerto y un herido.

A través de la red social X, la organización defensora de derechos humanos de Córdoba expresó que “dos hechos sicariales han ocurrido en Tierralta, sur de Córdoba, en menos de 12 horas. En el primer hecho resultó un hombre acribillado y, en el segundo hecho, los sicarios hirieron a la víctima, quien logró escapar. Advertimos S.O.S.”.

#AccionUrgente | Crímenes en Tierralta

Dos hechos sicariales han ocurrido en #Tierralta (Sur de Córdoba) en menos de 12 horas. En el 1er hecho resultó un hombre acribillado, en el 2do hecho, los sicarios hirieron a la víctima, quien logró escapar.

¡Advertimos! S.O.S. — Fundación CORDOBERXIA (@cordoberxia) September 4, 2025

¿Qué se sabe de los casos?

La W consultó con las autoridades de Córdoba, de donde se informó que en el primer caso murió un hombre identificado como Over Luis Pestana Díaz, de 33 años, quien, al parecer, “presentaba anotaciones judiciales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”. Esta persona habría recibido dos impactos con arma de fuego en la cabeza.

Sobre el segundo caso, las autoridades de Policía indicaron que “siendo las 8:40p.m., en la calle 8 con carrera 21 barrio 19 de Marzo del municipio de Tierralta, fue lesionado por arma de fuego Andrés Felipe Puche Nieto, quien presenta 01 impacto con arma de fuego a la altura del brazo izquierdo. La víctima fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, los cuales sin mediar palabras le propinan el impacto con arma de fuego”.

Según Cordoberxia, en los últimos meses habría un registro de más de 50 homicidios en el departamento de Córdoba. Los datos contados desde el mes de mayo de 2025, indicarían que “el 98% de estos casos cometidos con arma de fuego y en la modalidad de sicariato; es decir, de crímenes selectivos y varios de ellos ejemplarizantes, prenden las alarmas frente a la crisis humanitaria que está sufriendo el departamento”.