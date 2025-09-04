Carlos Camargo Assis es un verdadero orgullo para Córdoba: gobernador Erasmo Zuleta

Montería

A través de la red social X, el gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Erasmo Zuleta Bechara, destacó la elección del cereteano Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. El exdefensor del Pueblo se impuso en la votación realizada por el Senado de la República este 3 de septiembre.

“Felicitamos a nuestro paisano Carlos Camargo Assis por su elección como nuevo Magistrado de la Corte Constitucional, un verdadero orgullo para Córdoba. Su trayectoria, compromiso con la justicia, y profundo conocimiento del derecho son garantía de que ejercerá esta alta responsabilidad con sabiduría, respeto y amor por Colombia”, dijo el mandatario departamental.

Contexto en La W: Carlos Camargo es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional

“Que un cordobés llegue a esta alta dignidad, es motivo de orgullo y esperanza, pues sabemos que su labor contribuirá a seguir fortaleciendo la democracia de Colombia”, agregó.

Reacciones de la bancada conservadora de Córdoba:

El senador y exalcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García, manifestó que “su talante profesional y humano será garantía para preservar la independencia de poderes y la defensa del orden constitucional y legal de nuestra Nación”.

Cabe recordar que, el senador conservador se había declarado impedido en este proceso debido a que es cuñado del elegido magistrado.

A las reacciones también se sumó la senadora cereteana Liliana Bitar, quien precisó a través de X que “felicitaciones a mi amigo Carlos Ernesto Camargo Assis, nuevo magistrado de la Corte Constitucional y orgullo cordobés. Sé de sus capacidades y cualidades, por eso estoy segura que hará un gran trabajo protegiendo nuestra Constitución”.

Por su parte, el represente a la Cámara por Córdoba, Wadith Manzur, expresó: “mis felicitaciones al cordobés Carlos Camargo Assis, por su elección como nuevo Magistrado de la Corte Constitucional. Le auguramos éxitos y sabiduría en el cumplimiento de esta gran responsabilidad para salvaguardar la Constitución de los colombianos”.

Este sería el segundo cordobés que llega al importante cargo. En 2009, el cuestionado y posteriormente condenado por corrupción Jorge Pretelt también ocupó una de las nueve sillas de la Corte Constitucional.