Fue condenado un hombre señalado de asesinar a su expareja y a su excuñado en Cúcuta

35 años de cárcel para hombre señalado de asesinar a su ex esposa y ex cuñado en San Faustino. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta

Después de aprobar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y la defensa del procesado, un juez penal del circuito condenó a Alfonso Calderón Gómez, a 35 años y 4 meses de prisión, por el del feminicidio de su expareja sentimental y homicidio de su cuñado.

Los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2024 en un establecimiento comercial ubicado en el corregimiento San Faustino de Cúcuta, donde el hoy sentenciado agredió con arma corto punzante a las dos víctimas, Ludy Karina Díaz y José Manuel Díaz, quienes fallecieron en el lugar.

Las pruebas recogidas por la Fiscalía permitieron demostrar que el victimario llegó hasta el lugar donde se encontraba la mujer de 29 años, y luego de sostener una discusión porque ella no quería irse del sitio, regresó y la agredió en varias oportunidades. El hermano de la hoy occisa también fue asesinado cuando trató de intervenir para defender a la mujer.

La Fiscalía estableció que la víctima sostuvo una relación con el padre de sus dos hijos por más de 15 años, durante los cuales fue sometida a constantes maltratos psicológicos y físicos por parte del sentenciado, razón por la que decidió separarse.

En el acuerdo judicial, el agresor aceptó integralmente los cargos formulados por los delitos de feminicidio y homicidio, ambas conductas agravadas.

El condenado, de 35 años y capturado el mismo día de los hechos, deberá cumplir la pena en el establecimiento carcelario que determine el INPEC.