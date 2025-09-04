Dian advirtió irregularidades de contribuyentes que solicitaron devoluciones de saldo

Logo de la Dian e imagen de referencia de renta. Fotos: Dian y Getty Images

Tras las inspecciones realizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en 14 ciudades del país, se encontraron varias inconsistencias registradas por parte de algunos contribuyentes, personas naturales y jurídicas, que solicitaron a la entidad el reintegro de saldos a favor por sus declaraciones.

Entre los hallazgos se evidencian inconsistencias como direcciones erradas, establecimientos comerciales inexistentes, predios desocupados y lugares en los que no opera la actividad económica o no reside el contribuyente, cabe señalar que el monto de las solicitudes de devoluciones asciende a los 42.139 millones de pesos.

Por lo anterior, la DIAN, anunció que procederá a “la suspensión del Registro Único Tributario, (RUT) de dichos contribuyentes, la inadmisión de la solicitud de devolución o el rechazo de esta”.

Las inspecciones fueron realizadas de manera simultánea en ciudades como Barranquilla, Cali, Cúcuta, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Armenia, Santa Marta, Montería, Sincelejo, Tunja, Villavicencio y Cartagena.