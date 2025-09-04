Dian advirtió irregularidades de contribuyentes que solicitaron devoluciones de saldo
Funcionarios de la entidad realizaron 452 visitas para verificar solicitudes de devolución por 42 mil millones de pesos.
Tras las inspecciones realizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en 14 ciudades del país, se encontraron varias inconsistencias registradas por parte de algunos contribuyentes, personas naturales y jurídicas, que solicitaron a la entidad el reintegro de saldos a favor por sus declaraciones.
Entre los hallazgos se evidencian inconsistencias como direcciones erradas, establecimientos comerciales inexistentes, predios desocupados y lugares en los que no opera la actividad económica o no reside el contribuyente, cabe señalar que el monto de las solicitudes de devoluciones asciende a los 42.139 millones de pesos.
Por lo anterior, la DIAN, anunció que procederá a “la suspensión del Registro Único Tributario, (RUT) de dichos contribuyentes, la inadmisión de la solicitud de devolución o el rechazo de esta”.
Las inspecciones fueron realizadas de manera simultánea en ciudades como Barranquilla, Cali, Cúcuta, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Armenia, Santa Marta, Montería, Sincelejo, Tunja, Villavicencio y Cartagena.