Juez dejó libre a alias ‘Chorizo’, quien tendría nexos con disidencias Farc: esta es la historia

Un juez de la República dejó en libertad a Yeison Alfonso Sánchez Zapata, alias ‘Chorizo’, tras haber sido capturado por sus presuntos nexos con el frente 36 de las disidencias de las Farc y quien, según el Ejército Nacional, era el testaferro de dicha estructura armada.

W Radio conoció cómo fueron las audiencias concentradas de alias ‘Chorizo’ y cómo quedó en libertad por una orden judicial.

Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a Yeison Alfonso Sánchez Zapata, alias ‘Chorizo’, ante un juez Penal Ambulante con Función de Control de Garantías de Antioquia, luego de haber sido capturado el pasado 27 de agosto por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula Militar en la vía pública de Medellín (Antioquia).

La Fiscalía General de la Nación le imputó a Sánchez Zapata el delito de concierto para delinquir agravado, por posibles nexos con el frente 36 de las disidencias de las Farc. De igual manera, solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario.

No obstante, el juez suspendió la audiencia durante tres días y, al retomarla y escuchar los argumentos de la defensa, se abstuvo de imponer medida de aseguramiento.

Sánchez Zapata seguirá vinculado a la investigación.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a W Radio que, si bien hay evidencia que lo vincula a una estructura de las disidencias de las Farc, no existen por el momento elementos materiales probatorios ni sustento jurídico que lo relacionen con el ataque a un helicóptero de la Policía Nacional, ocurrido el pasado 22 de agosto en Amalfi (Antioquia), que dejó 13 uniformados muertos.